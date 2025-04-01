На заседании Кабмина Туркменистана обсудили подготовку к саммиту «Центральная Азия – ЕС»

На заседании Кабинета Министров Туркменистана в пятницу обсуждалась подготовка к предстоящему саммиту стран Центральной Азии и Европейского Союза, который пройдет в Самарканде 3-4 апреля. Министр иностранных дел Рашид Мередов представил отчет о ведущейся работе по развитию сотрудничества Туркменистана с Европейским Союзом, пишет TDH.

Наращивание взаимовыгодного партнёрства с ЕС и его государствами-членами является одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса страны под руководством Президента Сердара Бердымухамедова. В настоящее время между Туркменистаном и Европейским Союзом на постоянной основе действуют Межпарламентский диалог, Совместный комитет и Диалог по правам человека.

27 марта в Ашхабаде состоялась 20-я встреча руководителей внешнеполитических ведомств Центральной Азии и ЕС, завершившаяся принятием Совместного коммюнике. В ходе мероприятия также было проведено координационное совещание «Международный год мира и доверия: углубление сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом».

На предстоящем саммите в Самарканде, где ожидается участие глав государств Центральной Азии, Председателя Европейского Совета и Председателя Европейской Комиссии, будут обсуждаться перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено таким областям, как альтернативные источники энергии, «зелёная» экономика, транспорт и цифровизация. В рамках саммита также запланированы двусторонние встречи на высшем уровне.

Президент Сердар Бердымухамедов, подводя итоги отчёта, отметил значимость развития отношений с Европейским Союзом и поручил министру иностранных дел обеспечить высокий уровень подготовки к предстоящему рабочему визиту в Республику Узбекистан.