До инвестиционного форума TEIF 2025 в Малайзии осталось менее месяца

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) состоится 23-24 апреля 2025 года в Куала-Лумпуре. Среди участников мероприятия будет Леандро Словински, редакционный директор The Investor, флагманского издания Beyond Investments Group. Словински, признанный эксперт в области инвестиционной политики, выступит модератором сессии «Содействие сотрудничеству между частными секторами Туркменистана и Малайзии: развитие промышленности и сферы услуг». Beyond Investments Group является ведущей консалтинговой и издательской компанией, известной своей работой с мировыми лидерами бизнеса и влиятельной аналитикой, предоставляющей доступ к сети более 150 000 инвесторов из 48 стран с инвестиционным капиталом в 60 миллиардов долларов.

На сегодняшний день для участия в форуме зарегистрировались более 250 делегатов из более чем 30 стран. Среди почетных гостей ожидаются Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН Армида Салсиа Алисджабана, Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс, Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль и другие влиятельные лица.

Выбор Юго-Восточной Азии в качестве площадки для проведения форума подчеркивает стремление Туркменистана расширить круг инвесторов за пределами традиционных партнеров. В 2024 году страна перевыполнила план по иностранным инвестициям на 110%, обеспечив приток в размере 11 миллиардов долларов США. ВВП Туркменистана вырос на 6,3%, при этом инвестиции составили 17,6% от общей экономической активности.

Согласно экономической стратегии Туркменистана, правительство намерено увеличить общий объем инвестиций до 11,5 миллиардов долларов США в 2025 году. При этом 65,6% запланированных инвестиций будут направлены на производственные проекты, 32,9% ожидается от частного сектора, а 9,7% – от иностранных инвесторов.

Хотя углеводороды остаются основным источником поступлений в экономику, руководство страны активно развивает и другие перспективные направления: сельское хозяйство, логистику, цифровую инфраструктуру и промышленное производство.