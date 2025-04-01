Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами новых объектов на побережье Каспия

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят, где ознакомился с проектами новых объектов, запланированных к строительству на побережье Каспийского моря. Об этом сообщает государственное информационное агентство TDH.

В ходе поездки Гурбангулы Бердымухамедов посетил Национальную туристическую зону «Аваза», где ему представили проекты дальнейшего развития побережья и строительства различных объектов. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящим международным мероприятиям, которые планируется провести в этом регионе.

Национальный Лидер туркменского народа внес коррективы в представленные проекты, подчеркнув, что конструкция зданий комплекса, их декоративные особенности и благоустройство прилегающих территорий должны полностью соответствовать современным требованиям.