В Ашхабаде прошла встреча путешественников Центральной Азии

В столице Туркменистана состоялась первая встреча путешественников Центральной Азии под эгидой международного сообщества NomadMania. Организатором выступила Акбябек Таганова, амбассадор NomadMania, посетившая 113 стран мира.

Мероприятие собрало широкий круг участников: от представителей туристических агентств из разных регионов Туркменистана до независимых путешественников, стремящихся расширить свои горизонты.

В ходе встречи Акбябек Таганова поделилась своим богатым опытом и вдохновляющими историями из многочисленных поездок. Участники также получили подробную информацию о возможностях и услугах, которые предоставляет глобальная платформа NomadMania для исследователей со всего мира.

Особое внимание было уделено вопросам ответственного туризма. Обсуждались такие актуальные темы, как сокращение углеродного следа во время путешествий, развитие эко-туризма, бережное отношение к природе и уважение к местным культурам.

Для заинтересовавшихся сообществом NomadMania, доступна регистрация на официальной платформе и возможность скачать мобильное приложение. Это позволит присоединиться к более чем 40 000 путешественников по всему миру и своевременно получать информацию о новых встречах в регионе..