Билл Гейтс нарисовал будущее с ИИ: врачи и учителя уйдут в прошлое?

Основатель Microsoft Билл Гейтс выступил с громким прогнозом о трансформации общества под влиянием искусственного интеллекта. По его мнению, ближайшие десять лет станут революционными для рынка труда: технологии ИИ значительно сократят потребность в традиционных профессиях, включая врачей и учителей, пишет tochka.by.

Мультимиллиардер предсказывает наступление эры «свободного интеллекта», когда экспертные знания, ранее доступные ограниченному кругу специалистов, станут общим достоянием благодаря развитию искусственного интеллекта. Технологии ИИ проникнут во все сферы жизни – от здравоохранения до образования, кардинально меняя наши представления о работе и обучении.

«Изменения происходят с головокружительной скоростью и могут вызывать тревогу», – признает Гейтс.

Его опасения разделяет генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман, предупреждающий о возможной дестабилизации рынка труда. В то время как некоторые эксперты видят в ИИ инструмент повышения эффективности человеческого труда, Сулейман считает, что в долгосрочной перспективе искусственный интеллект может полностью заменить людей во многих областях.

Однако Гейтс смотрит в будущее с оптимизмом. Он убежден, что развитие ИИ принесет множество преимуществ человечеству: новые подходы к лечению заболеваний, инновационные решения для борьбы с климатическим кризисом и другие прорывы. При этом некоторые сферы деятельности, особенно в спорте, по его мнению, останутся прерогативой людей.

Предприниматель не скрывает, что активно использует нейросети в повседневной жизни – для планирования встреч, резюмирования информации и написания текстов. Примечательно, что Гейтса не беспокоит растущее энергопотребление, необходимое для обеспечения работы ИИ. Он выражает уверенность, что искусственный интеллект в конечном итоге найдет решение этой проблемы.

Несмотря на свой технооптимизм, основатель Microsoft признает, что современные ИИ-системы все еще несовершенны: они делают ошибки и могут способствовать распространению дезинформации. Тем не менее, Гейтс настоятельно рекомендует молодым специалистам развиваться в сфере искусственного интеллекта, считая это направление исключительно перспективным.