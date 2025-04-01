Ашхабад и Тбилиси укрепляют сотрудничество в сфере охраны здоровья детей

Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева провела встречу с министром труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаилом Сарджвеладзе. Встреча состоялась в рамках Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», приуроченной к 4-й годовщине основания Фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям, сообщает TDH.

Министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии отметил в ходе переговоров, что для него большая честь участвовать в столь представительном форуме, и выразил искреннюю признательность за приглашение принять в нём участие. Он также подчеркнул красоту города Аркадаг и созданные здесь возможности, отметив, что этот город является наглядным показателем экономической мощи Туркменистана.

Стороны акцентировали внимание на значении международной конференции в укреплении гуманитарных связей в регионе и мире. Было отмечено, что проведение такого форума свидетельствует об ответственном подходе Туркменистана к обеспечению благополучия и здорового развития детей, а также о заботе о подрастающем поколении на государственном уровне.

По итогам встречи Огулджахан Атабаева и Михаил Сарджвеладзе выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимного сотрудничества в сфере охраны здоровья детей и отметили, что данный международный форум придаст импульс развитию новых направлений сотрудничества в этой области.