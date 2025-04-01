Ашхабадский Международный аэропорт объявил тендер на модернизацию светосигнального оборудования

Ашхабадский Международный аэропорт объявил тендер на модернизацию светосигнального оборудования

Международный аэропорт Ашхабад агентства «Türkmenhowaýollary» объявил Международный открытый тендер на закупку огней светосигнального оборудования, а также обновление программного обеспечения системы управления и мониторинга для оснащения аэродрома.

Согласно официальному сообщению, детальные технические спецификации и подробные требования будут предоставлены участникам на стадии проведения тендера.

Заинтересованные компании могут получить полный пакет тендерной документации, оплатив сбор в размере 285 долларов США (без учёта НДС и банковских затрат).

Для участия в тендере и получения документации необходимо обратиться по следующим контактным данным:

  • Адрес: г. Ашхабад, Международный аэропорт
  • Телефон: +993 12 23-48-16
  • Факс: +993 12 23-18-93
  • Электронная почта: electric@ashgabatairport.gov.tm

Тендерные предложения принимаются в течение 20 рабочих дней с момента публикации объявления. (Газета «Нейтральный Туркменистан от 31.03.2025)