Ашхабадский Международный аэропорт объявил тендер на модернизацию светосигнального оборудования

Международный аэропорт Ашхабад агентства «Türkmenhowaýollary» объявил Международный открытый тендер на закупку огней светосигнального оборудования, а также обновление программного обеспечения системы управления и мониторинга для оснащения аэродрома.

Согласно официальному сообщению, детальные технические спецификации и подробные требования будут предоставлены участникам на стадии проведения тендера.

Заинтересованные компании могут получить полный пакет тендерной документации, оплатив сбор в размере 285 долларов США (без учёта НДС и банковских затрат).

Для участия в тендере и получения документации необходимо обратиться по следующим контактным данным:

Адрес: г. Ашхабад, Международный аэропорт

Телефон: +993 12 23-48-16

Факс: +993 12 23-18-93

Электронная почта: electric@ashgabatairport.gov.tm

Тендерные предложения принимаются в течение 20 рабочих дней с момента публикации объявления. (Газета «Нейтральный Туркменистан от 31.03.2025)