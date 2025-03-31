NASA впервые удалось запечатлеть полярные сияния на Нептуне

Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые запечатлел полярные сияния на Нептуне. Ранее их существование являлось лишь неподтвержденной гипотезой, сообщили в NASA.

Полярные сияния на Нептуне возникают, когда солнечные частицы попадают в магнитное поле планеты и сталкиваются с верхними слоями атмосферы. Выделяемая энергия создает характерное свечение.

В 1989 году «Вояджер 2» зафиксировал возможные признаки этого явления, но подтвердить их не удавалось. Оказалось, что на это способен только «Джеймс Уэбб».

В 2023 году телескоп «Джеймс Уэбб» впервые передал изображения с ключевым маркером сияний — триводородным катионом.

Оказалось, что явление долго оставалось незамеченным, так как проявляется не на полюсах, а в средних широтах. Это связано с наклоном магнитного поля Нептуна на 47 градусов к оси вращения, что изменяет взаимодействие солнечного ветра с атмосферой.

Для анализа ученые наложили данные «Уэбба» на снимок Нептуна, сделанный «Хабблом». Это помогло визуализировать полярные сияния на планете.