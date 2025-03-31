NASA впервые удалось запечатлеть полярные сияния на Нептуне

NASA впервые удалось запечатлеть полярные сияния на Нептуне

Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые запечатлел полярные сияния на Нептуне. Ранее их существование являлось лишь неподтвержденной гипотезой, сообщили в NASA.

Полярные сияния на Нептуне возникают, когда солнечные частицы попадают в магнитное поле планеты и сталкиваются с верхними слоями атмосферы. Выделяемая энергия создает характерное свечение.
В 1989 году «Вояджер 2» зафиксировал возможные признаки этого явления, но подтвердить их не удавалось. Оказалось, что на это способен только «Джеймс Уэбб».
В 2023 году телескоп «Джеймс Уэбб» впервые передал изображения с ключевым маркером сияний — триводородным катионом.
Оказалось, что явление долго оставалось незамеченным, так как проявляется не на полюсах, а в средних широтах. Это связано с наклоном магнитного поля Нептуна на 47 градусов к оси вращения, что изменяет взаимодействие солнечного ветра с атмосферой.
Для анализа ученые наложили данные «Уэбба» на снимок Нептуна, сделанный «Хабблом». Это помогло визуализировать полярные сияния на планете.