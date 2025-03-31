Chanel представил новый аромат Eau Splendide в серии Chance

Chanel представил новый аромат серии Chance — Eau Splendide. Это пятый аромат в серии, и первый парфюм, выпущенный под руководством Симоны Каттанео, сообщает WWD.

Каттанео возглавила косметическую и парфюмерную линию бренда в сентябре прошлого года

«Мы сами разрабатываем формулы и контролируем состав. Chanel выращивает большую часть жасмина и роз на собственных полях в Грассе», — рассказала она, отметив, что настолько полный контроль над цепочкой поставок нетипичен парфюмерной индустрии.

Созданием Eau Splendide занимался внутренний парфюмер бренда Оливье Польж. Запуск в продажу запланирован на 15 апреля.