Создано защитное стекло с примесью керамики, выдерживающее падение на асфальт

Компания Corning Incorporated представила Gorilla Glass Ceramic – прозрачное стеклокерамическое покрытие, который позволит увеличить прочность мобильных устройств. По данным компании, оно лучше защищает от повреждений при падении по сравнению с алюмосиликатными стеклами.

Лабораторные испытания показали, что Gorilla Glass Ceramic выдерживает до 10 падений с высоты одного метра на поверхность, имитирующую асфальт. Алюмосиликатные стекла при этом давали трещины уже при первом ударе.

Новый материал пополнит линейку защитных покрытий Corning Gorilla Glass. В компании сообщили, что в ближайшие месяцы Gorilla Glass Ceramic получит устройство Motorola.