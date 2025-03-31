Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Ораза байрамы

Президент Сердар Бердымухамедов направил туркменистанцам поздравительное Обращение по случаю Ораза байрамы.

В частности, в поздравительном послании говорится следующее:

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас со священным Ораза байрамы, провозглашающим высокие духовные ценности человечества – гуманизм и благотворительность, великодушие и нравственную чистоту! Уверен, что торжества по случаю Ораза байрамы, которые пройдут в Международный год мира и доверия, ещё больше укрепят наше единство и сплочённость, приумножат авторитет и славу независимого нейтрального Туркменистана!».

Священный Ораза байрамы – один из древнейших праздников, символизирующих гуманизм и доброжелательность, обеспечивающих взаимосвязь времён и народов. В древних корнях и принципах, идеалах и содержании этого прекрасного праздника находят своё отражение вера и традиции, обычаи и обряды, а также уникальные культурные ценности туркменского народа, который внёс огромный вклад в культурно-духовное развитие человечества. Значение Ораза байрамы как праздника, воспевающего великие традиции мира и доверия, укрепляющего дружбу и взаимопонимание, все более приумножается.

«В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, которая богата на славные события в жизни страны и общества, празднику Ораза отводится важная роль в воодушевлении родного народа на новые, высокие рубежи, особенно в воспитании молодого поколения в духе патриотизма, честности, благородства, порядочности, чистоты и добронравия, приверженности национальным ценностям», — отметил Президент.

Наставления и наказы таких выдающихся туркменских мыслителей, как Мухаммед Гаймаз Туркмен, Махмуд Замахшари, Ходжа Ахмед Ясави, Джелаледдин Руми, Неджмеддин Кубра, Довлетмаммет Азади и Махтумкули Фраги, пронизанные национальной философией о почитании священной Родины, родителей, святой земли, человека, о честности, порядочности, гуманизме, а также принципы, передаваемые из века в век, переходящие от поколения к поколению и дошедшие до наших дней – это ценности, нашедшие своё место в духовной сокровищнице человечества, незыблемая школа высокого гуманизма.

«Да будут приняты Всемогущим Аллахом совершённые вами в благословенные дни священного месяца Ораза и благословенную Ночь – Гадыр гиджеси ритуалы и обряды, прочитанные тарава-намазы, данные садака-агзачары, молитвы и пожелания о приумножении авторитета нашего нейтрального государства в мире!», — заключил Президент Туркменистана, пожелав народу страны здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания Родины, сообщает ТДХ.