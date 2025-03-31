Названы самые надежные автомобильные бренды 2025 года

Надежность автомобиля — один из главных критериев для покупателей. Она влияет на расходы в будущем и удовлетворенность владельцев. Специалисты представили инфографику с самыми надежными брендами 2025 года.

Показатели основаны на данных американской компании J.D. Power and Associates. Эксперты оценивали автомобили по количеству технических проблем, которые возникали за три года использования.

Этот показатель помогает понять, какие марки реже ломаются и требуют меньше ремонта. Надежность снижает затраты на обслуживание и повышает комфорт для владельцев.