Мировая солнечная энергетика выросла за год на 30%

В 2024 году возобновляемая энергетика показала феноменальный рост, увеличившись на четверть. Она впервые обеспечила 40% мирового потребления электроэнергии. Это следует из данных Международного энергетического агентства (МЭА).

Солнечная энергетика выросла на 30%.

Гидроэлектростанции добавили 190 миллиардов киловатт-часов, однако это произошло не за счет ввода новых электростанции, а в гораздо большей степени из-за климата – прошлый год был самым теплым в истории, поэтому средний уровень осадков тоже был выше нормы. Это обеспечило высокое среднемировое заполнение водохранилищ на планете. В 2025 год вряд ли будет теплее, поэтому ожидается снижение общей выработки ГЭС.

Общее увеличение генерации от ВИЭ составило 850 миллиардов киловатт-часов, а от всех источников — 1100 миллиардов. При этом потребление нефти транспортом сократилось, но авиация и нефтехимия увеличили спрос, что привело к небольшому росту общего потребления нефти.

Несмотря на успехи в возобновляемой энергетике, выбросы СО2 в 2024 году выросли на 0,8%, достигнув рекорда в 37,8 миллиарда тонн. ВИЭ обеспечили 38% прироста мировых потребностей в энергии, а остальные 62% приходятся на природный газ (28%), уголь (15%), нефть (11%) и атомные станции (8%).