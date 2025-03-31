Илон Маск продал собственную соцсеть X другой своей компании – xAI

Илон Маск объявил о слиянии принадлежащих ему компаний X и xAI в единый холдинг. Как сообщает CNBC, новая структура получила название XAI Holdings.

В рамках сделки владеющая одноименной соцсетью компания X (бывшая Twitter) была оценена в $33 млрд без учёта долгов в $12 млрд. Капитализация стартапа xAI, работающего в области искусственного интеллекта, составила около $80 млрд.

Для оформления сделки Маску не понадобилось дополнительных денежных средств – инвесторы просто обменялись акциями. У обеих компаний есть общие акционеры, а их частный статус позволил избежать длительных согласований.

По словам Маска, объединение повысит эффективность сотрудничества компаний. xAI уже использует данные социальной сети X, а подписчики X имеют доступ к разработанному xAI чат-боту Grok.