В городе Аркадаг стартовал курс для новобранцев таможенной службы Туркменистана

На базе таможни города Аркадага стартовал специализированный курс профессиональной подготовки новобранцев Государственной таможенной службы Туркменистана.

Как сообщается на сайте гостаможни, учебная программа, рассчитанная на два месяца, направлена на углубленное изучение основ таможенного дела и повышение квалификации молодых военнослужащих.

Особое внимание в обучении уделяется практическим навыкам, включая оформление товаросопроводительных документов, определение таможенной стоимости товаров, заполнение платёжных документов, соблюдение таможенных правил и управление таможенными складами.

Запуск курса является важным шагом в развитии кадрового потенциала туркменской таможни. Это позволит молодым специалистам глубже освоить профессию, адаптироваться к современным вызовам и внести значительный вклад в обеспечение таможенной безопасности страны, отмечает источник.