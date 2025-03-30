У Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова появился свой флаг

Создан флаг Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям Гурбангулы Бердымухамедова. Соответствующее постановление Президента Благотворительного фонда, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова опубликовано в сегодняшнем специальном праздничном выпуске газеты «Аркадаг», изданном по случаю 4-летия создания Фонда.

Согласно документу, утверждены описание и образец флага Благотворительного фонда.

В Постановлении отмечается, что контроль за его исполнением возлагается на вице-президента Фонда Р. Базарова и Управляющего фондом Х. Хаджимурадова.