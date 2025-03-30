Туркменистан примет участие во встрече координационных органов СПЕКА в Женеве

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить активное участие страны во встрече руководителей национальных координационных органов Специальной Программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), которая состоится 8-10 апреля в Женеве. Соответствующее поручение было дано заместителю Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадову в ходе очередного заседания правительства, проведенного по цифровой системе, сообщает TDH.

В рамках предстоящей встречи планируется обсудить реализацию Дорожной карты СПЕКА по цифровизации мультимодального обмена данными и документами вдоль Транскаспийского транспортного коридора с использованием правовых инструментов и стандартов ООН. Также будет рассмотрен проект Концепции развития СПЕКА на период до 2030 года и вопросы углубления региональной торговой взаимосвязи.

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с Организацией Объединённых Наций является одним из ключевых направлений внешней политики Туркменистана, и поручил вице-премьеру тщательно подготовиться к предстоящему международному мероприятию.