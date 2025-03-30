Туркменистан примет участие во Всемирной выставке «ЭКСПО-2027» в Белграде

Президент Сердар Бердымухамедов одобрил участие Туркменистана во Всемирной специализированной выставке «ЭКСПО-2027», которая пройдет в Белграде (Республика Сербия) с 15 мая по 15 августа 2027 года. Решение было принято в ходе очередного заседания Кабинета Министров, проведенного главой государства по цифровой системе.

Как сообщает TDH, заместитель Председателя Кабинета Министров Н. Атагулыев представил отчет о подготовительных мероприятиях к участию страны в предстоящем международном форуме. По его словам, Министерство торговли и внешнеэкономических связей проводит необходимую работу для обеспечения представительства Туркменистана на высоком уровне.

Выставка «ЭКСПО-2027» будет проходить под девизом «Игра для человечества – спорт и музыка для всех». Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность продуктивного взаимодействия Туркменистана с Международным бюро выставок и поручил вице-премьеру продолжить соответствующую работу по подготовке к этому значимому международному событию.