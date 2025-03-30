Состоялся премьерный показ театрализованной композиции в честь нейтралитета Туркменистана

В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоялся показ театрализованной композиции «Bitaraplyk – Jebisligiň binýady», посвященной нейтралитету Туркменистана.

Постановка была создана творческим коллективом театра при участии студентов и преподавателей Института инженерно-технологических и транспортных коммуникаций Туркменистана и Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Монолог «Нейтральная Отчизна» в исполнении заслуженной артистки Туркменистана Айсолтан Ковусовой открыл постановку.

В канву театрализованной композиции были вписаны образы известных выдающихся деятелей, таких как Шукур бахши, Мяне баба, Тумар-ша и других, кто ставил свободу, независимость своей Родины выше личных интересов.

Торжественно в финале прозвучала патриотическая песня «Halkara Parahatçylyk we ynanyşmagyň Watany» в исполнении заслуженного артиста Туркменистана Тиркеша Матназарова.