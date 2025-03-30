Россия и Туркменистан укрепляют сотрудничество в области защиты детства и образования

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко заявила о расширении сотрудничества между Россией и Туркменистаном в сфере защиты детства и образования. Выступление прозвучало на Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», проходившей в субботу в городе Аркадаг, передает корреспондент Turkmenportal.

В своей речи Святенко подчеркнула важность объединения усилий разных стран для обеспечения благополучного детства и выразила благодарность Благотворительному фонду имени Гурбангулы Бердымухамедова за многогранную деятельность и заботу о детях, нуждающихся в опеке.

Особое внимание в выступлении было уделено конституционным гарантиям России по защите семьи и детства. Святенко отметила, что прошлый год был объявлен в России Годом семьи, результатом которого стало создание при Президенте РФ Совета по реализации государственной демографической и семейной политики под руководством Валентины Матвиенко.

Заместитель председателя Совета Федерации также рассказала о совместных российско-туркменских проектах, в частности о том, что в 2025 году молодёжь Туркменистана вместе с российскими сверстниками примет участие в проекте «Поезд памяти», посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В области образования Святенко отметила, что в России сейчас обучается более 30 тысяч туркменских студентов. Наиболее популярными направлениями среди них являются лечебное дело, программная инженерия, экономика и юриспруденция.