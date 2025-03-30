Россия и Туркменистан отмечают 30-летие сотрудничества в гуманитарной сфере

В мае 2025 года исполнится 30 лет со дня подписания соглашения между правительствами России и Туркменистана о сотрудничестве в области культуры, образования и науки. Об этом говорится в приветствии председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко участникам международной конференции в городе Аркадаг, передает корреспондент Turkmenportal.

Матвиенко подчеркнула, что Россия высоко ценит многолетние дружеские отношения с Туркменистаном, отметив, что за прошедшие десятилетия страны наладили эффективные постоянные контакты в гуманитарной сфере. Приветствие главы верхней палаты российского парламента на конференции зачитала её заместитель Инна Святенко.

Международная конференция «Год мира и доверия: развитие международной деятельности в интересах детей» прошла в субботу в городе Аркадаг. Мероприятие было приурочено к четырехлетию создания Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Председатель Совета Федерации отметила актуальность проведения конференции в контексте объявления ООН по инициативе Туркменистана 2025 года Международным годом мира и доверия. «В таких условиях важны взаимное уважение и доверие, стремление к диалогу, готовность учитывать интересы друг друга и, безусловно, искренняя забота о будущих поколениях», – подчеркнула Матвиенко.

В конференции приняли участие представители государственных структур и общественных организаций из России, Узбекистана, Турции, Ирана, Казахстана, Китая, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана, Индии и других стран, а также международных организаций.