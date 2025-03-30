Президент Туркменистана одобрил модернизацию объекта очистки вагонов в Туркменбаши

Президент Сердар Бердымухамедов одобрил предложение о модернизации объекта очистки вагонов на Туркменбашинской железнодорожной станции Балканского велаята. Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания Кабинета Министров, проведенного главой государства по цифровой системе, сообщает TDH.

На заседании генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев представил доклад о деятельности агентства «Türkmendemirýollary» и внес на рассмотрение президента предложение по укреплению материально-технической базы железнодорожной отрасли. Как сообщалось, ведется необходимая работа по составлению проекта и модернизации одного из объектов железнодорожного вокзала города Туркменбаши.

Подводя итоги отчета, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность полного задействования потенциала современной железнодорожной инфраструктурной сети страны. Глава государства отметил необходимость организации работы железнодорожных вокзалов в соответствии с современными требованиями и поручил руководителю Агентства принять соответствующие меры для реализации одобренного проекта модернизации.