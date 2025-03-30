Казахстан высоко ценит вклад Туркменистана в здоровье подрастающего поколения

В субботу, на международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», прошедшей в городе Аркадаг, министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова подчеркнула стратегическую важность доверия и международного сотрудничества для охраны здоровья детей, передает корреспондент Turkmenportal.

Министр выразила благодарность туркменской стороне за организацию мероприятия, отметив, что забота о подрастающем поколении – это залог стабильного и мирного будущего.

Особое внимание Альназарова уделила совместным инициативам Казахстана и Туркменистана в сфере здравоохранения, включая программы охраны здоровья детей и матерей, которые стали важной частью двустороннего сотрудничества. Она заверила, что Казахстан поддерживает инициативы Туркменистана по укреплению международного диалога и созданию справедливого, безопасного и здорового мира для будущих поколений.