В апреле в Ашхабаде пройдет 8-е заседание Туркмено-румынской комиссии

На заседании Кабинета Министров Туркменистана, состоявшемся 28 марта, заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов представил отчет о подготовке к предстоящему в апреле восьмому заседанию Туркмено-румынской рабочей комиссии по сотрудничеству в энергетической сфере, сообщает TDH.

Согласно отчету, мероприятие пройдет в Ашхабаде с участием представителей ключевых туркменских ведомств, среди которых Министерство финансов и экономики, Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, Государственные концерны «Türkmengaz», «Türkmennebit» и «Türkmenhimiýa», Государственная электроэнергетическая корпорация «Türkmenenergo» Министерства энергетики, а также Акционерное общество закрытого типа «Deňiz söwda floty».

По итогам доклада Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность развития партнерства с европейскими государствами, отметив дружественный характер туркмено-румынских отношений. Глава государства поручил вице-премьеру обеспечить высокий уровень организации предстоящего заседания комиссии.