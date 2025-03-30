Алексей Немов намерен представить проект мастер-классов по гимнастике в Туркменистане

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов намерен обсудить вопросы сотрудничества с туркменскими коллегами и представить проект мастер-классов для детей, занимающихся гимнастикой, передает корреспондент Turkmenportal.

«Приехали в Туркменистан с рабочей программой. В рамках визита планируем обсудить вопросы сотрудничества в спорте высших достижений, по возможности презентовать наш проект, который мы делаем в России на протяжении уже 19 лет», – отметил Немов в кулуарах Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», проходившей в субботу в городе Аркадаг.

По его словам, проект включает мастер-классы для детей, занимающихся гимнастикой, а также гимнастическое шоу, объединяющее спорт, искусство и музыку. Спортсмен подчеркнул, что подобные проекты могут положительно влиять на объединяющую составляющую всех стран. «Потому что это, во-первых, и олимпийские виды спорта, и очень много поклонников и людей, которые любят наш спорт. И плюс это же составляющая реабилитации, это же гимнастика, и для детей, которые в этом нуждаются», – пояснил он.

Немов также отметил, что в современной России занятия гимнастикой начинаются уже с 2-3 лет, а не с 5-6, как раньше. По его мнению, это способствует быстрому развитию и укреплению организма ребенка, благодаря чему к семилетнему возрасту дети приходят в школу физически подготовленными и развитыми.

Международная конференция в городе Аркадаг была приурочена к четырехлетию создания Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям. В мероприятии приняли участие представители государственных структур и общественных организаций из России, Узбекистана, Турции, Ирана, Казахстана, Китая, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана, Индии и других стран, а также международных организаций.