31 марта в Туркменистане объявили выходным в связи с праздником Ораза байрамы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил 31 марта нерабочим днем в связи с празднованием Ораза байрамы, сообщает TDH.

«В соответствии со статьёй 81 Трудового кодекса Туркменистана постановляю:

1. Провести Национальный праздник туркменского народа Ораза байрамы 30 марта 2025 года.

2. Перенести выходной день 30 марта 2025 года на понедельник – 31 марта.

3. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от формы собственности обес­печить исполнение данного Указа», – говорится в сообщении.