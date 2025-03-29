31 марта в Туркменистане объявили выходным в связи с праздником Ораза байрамы
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил 31 марта нерабочим днем в связи с празднованием Ораза байрамы, сообщает TDH.
«В соответствии со статьёй 81 Трудового кодекса Туркменистана постановляю:
1. Провести Национальный праздник туркменского народа Ораза байрамы 30 марта 2025 года.
2. Перенести выходной день 30 марта 2025 года на понедельник – 31 марта.
3. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от формы собственности обеспечить исполнение данного Указа», – говорится в сообщении.