Эксперты ЕРБ ВОЗ посетили Туркменистан для ускорения внедрения системы TB-RRIS

Туркменистан посетила миссия экспертов Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ), направленная на ускорение внедрения национального электронного регистра по туберкулезу (TB-RRIS). Данный регистр служит важным инструментом в области усиления надзора за туберкулезом в стране.

Визит был организован Страновым офисом ВОЗ для поддержания усилий Туркменистана по улучшению профилактики и лечения туберкулеза.

Миссия под руководством эксперта ЕРБ ВОЗ по эпидемиологическому надзору за туберкулезом д-ра Ана Чиобану и эксперта ЕРБ ВОЗ по вопросам разработки электронного регистра и его тестирования г-на Андрея Казаку включала комплексный технический обзор системы TB-RRIS для оценки её производительности и операционной эффективности.

Кроме того, в Международном научном центре в Ашхабаде эксперты ВОЗ провели двухдневный обучающий курс «Использование информационной системы TB-RRIS». Курс был разработан для клинических и лабораторных специалистов Центра профилактики и лечения туберкулеза и его структурных велаятских подразделений и направлен на наращивание потенциала по вводу данных в электронный регистр TB-RRIS.

Миссия завершилась встречей в Центре профилактики и лечения туберкулеза, где обсуждались технические сложности в системе регистра. На встрече также рассматривалась возможность внедрения электронной программы TB-RRIS в других регионах Туркменистана, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.