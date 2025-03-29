Чаманоро Одинаева выступила на мероприятии, посвященном четвертой годовщине Благотворительного фонда Гурбангулы Бердымухамедова

Чаманоро Одинаева, заместитель председателя Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, выступила на мероприятии, посвященном четвертой годовщине Благотворительного фонда Гурбангулы Бердымухамедова.

В своем выступлении она подчеркнула важность проблемы изменения климата, особенно его влияние на детей и их будущее. Одинаева отметила, что Таджикистан активно интегрирует климатические вопросы в национальную политику, разрабатывая соответствующие стратегии и планы действий.

Она также рассказала о ключевых инициативах страны в сфере охраны окружающей среды и управления рисками стихийных бедствий, а также о международных усилиях Таджикистана, включая инициативу по объявлению 2025 года Международным годом защиты ледников.

Особое внимание было уделено влиянию изменения климата на доступ детей к образованию и безопасность. Одинаева подчеркнула важность вовлечения детей в вопросы охраны природы и устойчивого развития. Она также отметила, что в 2025 году Таджикистан возглавит диалог с женщинами в Центральной Азии, где вопросы изменения климата будут иметь приоритетное значение.

МИЦ