Туркменистан и Россия обсудили вопросы межгосударственного гуманитарного сотрудничества

Сегодня Огулджахан Атабаева, вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова встретилась с заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инной Святенко, которая прибыла в Туркменистан для участия в Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей».

Стороны обсудили вопросы межгосударственного гуманитарного сотрудничества. Особый акцент был сделан на значимой роли Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в укреплении традиционных уз дружбы, в оказании гуманитарной помощи, направляемой в различные страны мира. В частности, было подчёркнуто значение оказанной за счёт Фонда гуманитарной помощи детям, пострадавшим от стихийного бедствия в Приморском крае России.

Высоко оценив работу Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, Инна Святенко выразила глубокую признательность за возможность обменяться мнениями о масштабной деятельности Благотворительного фонда, пользующегося большим авторитетом не только в регионе, но и во всём мире, сообщает ТДХ.