Туркменистан и Китай укрепляют сотрудничество в сфере защиты детей

Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева провела встречу с заместителем председателя Фонда имени Сун Цинлин КНР Шен Беили, сообщает TDH. Встреча состоялась в рамках Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», приуроченной к 4-й годовщине создания Благотворительного фонда.

В ходе встречи стороны отметили положительную динамику развития туркмено-китайских отношений в различных областях, включая науку, образование, здравоохранение и культуру.

Шен Беили высоко оценила личный вклад руководства Туркменистана в развитие отношений между странами и подчеркнула важность проводимого международного форума для развития глобальной деятельности в интересах детей.

Участники встречи отметили значительные перспективы для налаживания эффективного сотрудничества между Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и Фондом имени Сун Цинлин.