Приоритет — благополучие детей через законодательные инициативы

В рамках международного форума «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей» с выступлением выступила заместитель председателя Комитета по общественной политике Высшего совета Кыргызской Республики Айда Исатбек кызы.

В своем выступлении она подчеркнула важность защиты прав детей и рассказала о законодательных инициативах, направленных на поддержку детей в сферах образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Особое внимание было уделено тому, что парламент Кыргызстана рассматривает вопросы, связанные с детьми и молодежью, как одни из приоритетных.

Конституция нашей страны определяет детей как высшую ценность государства, и мы прилагаем все усилия для создания условий для их всестороннего развития.

Образование: Система образования охватывает все уровни — от дошкольного до высшего, и в настоящее время идет работа по реформированию, включая переход на 12-летнее школьное обучение, что соответствует международным стандартам. Национальная стратегия развития до 2040 года подчеркивает важность качественного образования для каждого гражданина.

«Мы высоко ценим международное сотрудничество в области защиты детей. В связи с этим, хочу поздравить Туркменистан с 30-летием статуса постоянного нейтралитета. Этот уникальный статус способствует миру и стабильности в регионе», — отметила Айда Исатбек кызы.

Кыргызстан активно работает над созданием благоприятных условий для развития и благополучия детей. Мы благодарны за возможность обмена опытом и сотрудничества в этой важной сфере.

МИЦ