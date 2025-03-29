Представитель Туркменистана изучила тонкости трансграничной торговли электроэнергией

Преподаватель Государственного энергетического института Туркменистана Гульшат Гурбандурдыева приняла участие в обучающем семинаре, организованном в целях повышения профессионального уровня преподавателей и специалистов, проходившем в Бизнес-школе National Annual Energy Corporation (NTPC) в Дели (Индия).

На семинаре, собравшем 19 представителей из 10 стран, а именно экспертов энергетической отрасли и профессоров университетов, были представлены темы планирования, развития и реализации торговли электроэнергией, включая структуру рынка и торговые механизмы, используемые в трансграничной торговле электроэнергией, биржи электроэнергии, тематические исследования, а также возможности и проблемы трансграничной торговли электроэнергией.

В целом семинар предоставил участникам полное понимание технических и нормативных аспектов планирования и проведения успешной трансграничной торговли электроэнергией.

Обучение было организовано в рамках Программы технического и экономического сотрудничества Индии (ITEC) и предоставило широкий спектр возможностей профессионального развития экспертам из стран-партнеров для обмена опытом, изучения новейших технологий и подходов, а также расширения кругозора в своих областях знаний.

Г.Гурбандурдыева сделала доклад о развитии трансграничной торговли электроэнергией в Туркменистане. По итогам семинара ей был вручен памятный подарок и сертификат от ректора Бизнес-школы NTPC.

NTPC (National Power Corporation) — крупнейшая государственная энергетическая компания Индии, основанная в 1975 году. Корпорация является одним из ведущих производителей электроэнергии в стране. Помимо управления многочисленными тепловыми электростанциями, NTPC также активно реализует проекты с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная и ветровая энергия.