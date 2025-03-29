Итоговый документ конференции: Международное сотрудничество во имя будущего детей

Участники Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международного сотрудничества во имя детей», состоявшейся 29 марта 2025 года в городе Аркадаг, приняли итоговый документ, подчеркивающий важность объединения международных усилий для защиты прав детей и обеспечения их благополучия. Конференция, организованная в рамках Международного года мира и доверия, провозглашенного ООН, подтвердила приверженность целям и принципам Устава ООН, а также Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Участники признали важность дальнейшего развития международного сотрудничества в области охраны здоровья и расширения возможностей детей, отметив необходимость обеспечения их потребностей в образовании, здравоохранении и социальной поддержке. Особое внимание было уделено повышению эффективности взаимодействия между государственными органами и международными организациями, такими как ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ и ЮНЕСКО, для комплексного развития детей и реализации их потенциала.

В итоговом документе подчеркивается значимость расширения международного сотрудничества в сфере образования и инклюзивного развития, а также необходимость совместных усилий по снижению негативного влияния изменения климата на жизнь детей. Участники конференции признали, что глобальное потепление и экологические катастрофы представляют серьезную угрозу для будущих поколений, и призвали уделять особое внимание экологическому воспитанию и поддержке детей в условиях климатических изменений.

МИЦ