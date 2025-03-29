Искусственный интеллект на страже здоровья: сотрудничество Туркменистана и Франции

На международной конференции, посвященной вопросам поддержки детей, нуждающихся в опеке, французский предприниматель Шарль Бар, основатель компании Hainu, представил инновационную технологию цифрового двойника пациента на базе искусственного интеллекта. Разрабатываемая на протяжении 12 лет в США, Канаде, Китае и Франции, эта технология уже внедрена в 13 странах и признана ООН как ведущая инновация в сфере здорового старения.

Цифровой двойник пациента — это усовершенствованная модель, созданная на основе анализа пяти ключевых параметров, получаемых с помощью набора медицинских устройств. Искусственный интеллект обрабатывает геномные, метаболические, психические, экологические и фитнес-данные, формируя прогноз возможных рисков развития хронических заболеваний, включая диабет, гипертонию и сердечно-сосудистые патологии.

Шарль Бар выразил готовность сотрудничать с Туркменистаном, в частности с Благотворительным фондом имени Гурбангулы Бердымухамедова, для внедрения этой технологии в стране. По его словам, это позволит перейти от лечения уже возникших заболеваний к их профилактике, что особенно важно для здоровья матерей и детей.

Туркменская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве, отметив, что цифровые технологии имеют большое значение для развития здравоохранения. Ожидается, что совместные усилия Франции и Туркменистана позволят улучшить здоровье населения страны и создать более здоровое будущее для подрастающего поколения.

МИЦ