ЮНФПА представил свою программу деятельности в Туркменистане на 2026-2030 годы

Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане представило национальным партнерам Страновую программу организации на 2026-2030 годы.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», Страновая программа разработана в тесном сотрудничестве с национальными партнерами после проведения в 2024 году ряда консультативных встреч.

Страновой директор ЮНФПА по Туркменистану г-жа Чинве Огбонна высказалась о неизменной приверженности ЮНФПА при поддержке Правительства Туркменистана в достижении Целей устойчивого развития. Она выразила уверенность в том, что совместными усилиями Программа внесет значительный вклад в повышение благополучия населения Туркменистана.

Программа определяет приоритетные направления деятельности ЮНФПА в Туркменистане на ближайшие 5 лет.

Документ соответствует национальным приоритетам и потребностям населения Туркменистана, отмечает источник.

Напомним, что на днях в МИД Туркменистана состоялась встреча с новым Страновым директором ЮНФПА в Туркменистане г-жой Чинве Огбонна.