Туркменистан и Узбекистан намерены укрепить стратегическое партнерство

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым подчеркнул важность развития двусторонних отношений между странами, сообщает TDH.

Глава государства отметил, что Туркменистан намерен укреплять стратегическое партнерство с Узбекистаном на благо обоих народов. По его словам, отношения основаны на прочных узах добрососедства, проверенных временем.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества по приоритетным направлениям взаимного интереса. Особое внимание было уделено торгово-экономическим связям, которые демонстрируют позитивную динамику.

Собеседники отметили успешное развитие двусторонних контактов в культурной, научной и образовательной сферах, которые способствуют сближению народов и укреплению дружественных отношений.

В контексте регионального сотрудничества была подчеркнута значимость предстоящего саммита «Центральная Азия–Европейский Союз» в Самарканде, который пройдет 3-4 апреля.

Накануне в Ашхабаде состоялась 20-я министерская встреча ЕС — Центральная Азия с участием представителей пяти стран региона под председательством главы дипломатии ЕС Каи Каллас.