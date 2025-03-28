Туркменистан и Узбекистан намерены укрепить стратегическое партнерство
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым подчеркнул важность развития двусторонних отношений между странами, сообщает TDH.
Глава государства отметил, что Туркменистан намерен укреплять стратегическое партнерство с Узбекистаном на благо обоих народов. По его словам, отношения основаны на прочных узах добрососедства, проверенных временем.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества по приоритетным направлениям взаимного интереса. Особое внимание было уделено торгово-экономическим связям, которые демонстрируют позитивную динамику.
Собеседники отметили успешное развитие двусторонних контактов в культурной, научной и образовательной сферах, которые способствуют сближению народов и укреплению дружественных отношений.
В контексте регионального сотрудничества была подчеркнута значимость предстоящего саммита «Центральная Азия–Европейский Союз» в Самарканде, который пройдет 3-4 апреля.
Накануне в Ашхабаде состоялась 20-я министерская встреча ЕС — Центральная Азия с участием представителей пяти стран региона под председательством главы дипломатии ЕС Каи Каллас.