Туркменистан и Таджикистан обсудили расширение сотрудничества в сфере культуры

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Бахар Сейидова провела встречу с послом Таджикистана в Ашхабаде Вафо Ниятбекзода, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений в культурной и туристической сферах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы таджикской дипмиссии.

Стороны подробно обсудили текущее состояние культурно-гуманитарного взаимодействия и наметили конкретные пути активизации культурного обмена.

Особое внимание было уделено участию творческих делегаций обеих стран в международных мероприятиях, проводимых на территории Туркменистана и Таджикистана.