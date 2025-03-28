Туркменистан и Румыния планируют установить долгосрочное партнёрство в области культуры

Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова в рамках своего визита в Бухарест встретилась с государственным секретарём министерства культуры Румынии Дианой Бакуной.

Целью этой встречи было знакомство и обсуждение вопросов, связанных с будущими совместными мероприятиями в области культуры. Об этом сообщается на сайте посольства Туркменистана в Румынии.

Ч.Рустемова подчеркнула желание и заинтересованность Туркменистана в сотрудничестве с румынской стороной в области культуры и культурного обмена, а также в установлении долгосрочного партнёрства с румынскими музеями. Было отмечено, что сотрудничество с ЮНЕСКО занимает важное место в культурном и гуманитарном сотрудничестве Туркменистана. Древний Мерв, памятники Куня-Ургенча, древняя крепость Ниса включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО включены эпос «Гёроглы», туркменское национальное искусство песни и танца «Куштдепди», традиционное ковроткачество Туркменистана и многонациональная номинация «Новруз Байрам».

В этом контексте госсекретарь Д.Бакуна отметила готовность рассмотреть предложения туркменской стороны о проведении совместных мероприятий и проектов, поскольку для их реализации необходимо заранее обсудить даты, форматы работы, масштабы и другие организационные вопросы, отмечает источник.