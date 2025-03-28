Президент Туркменистана встретился с министром иностранных дел Таджикистана

Президент Сердар Бердымухамедов провел встречу с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, который прибыл в Ашхабад для участия во встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Европейского Союза, сообщает TDH.

В ходе переговоров стороны с удовлетворением отметили стратегический и долгосрочный характер дружественных отношений между странами. Туркменистан и Таджикистан активно сотрудничают не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных организаций, включая ООН, ОИС, СНГ, ШОС и ОЭС.

Особое внимание было уделено международно-правовому статусу постоянного нейтралитета Туркменистана. Дипломат поздравил Президента Сердара Бердымухамедова с принятием Генеральной Ассамблеей ООН третьей Резолюции о постоянном нейтралитете и подтвердил готовность Таджикистана поддерживать инициативы Туркменистана.

Стороны также обсудили перспективы торгово-экономического взаимодействия, особо выделив потенциал совместных проектов в энергетике, торговле и транспортно-коммуникационном секторе.