ЕС готов инвестировать более 10 млрд евро в развитие Транскаспийского коридора

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о готовности европейских и международных финансовых учреждений вложить более 10 миллиардов евро в развитие Транскаспийского транспортного коридора, передает корреспондент Turkmenportal.

«Развитие Транскаспийского транспортного коридора является крупным текущим проектом. Европейские и международные финансовые учреждения готовы инвестировать более 10 миллиардов евро в этот проект», заявила она в ходе пресс-конференции, посвященной 20-й встрече министров Европейского союза и стран Центральной Азии, прошедшей 27 марта в Ашхабаде.

Каллас подчеркнула растущее стремление к сотрудничеству между ЕС и странами Центральной Азии. Она отметила, что Евросоюз является крупнейшим инвестором в регионе и планирует расширять взаимодействие по различным направлениям. Особый акцент был сделан на развитии молодежных обменов и укреплении контактов в сферах бизнеса и академических кругов.