В Румынии планируют организовать для молодежи уроки о Туркменистане

В ходе своего рабочего визита в Бухарест Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова встретилась с госсекретарем министерства национального образования Румынии Гигелем Параскивом.

Румынская сторона высказала заинтересованность в установлении и дальнейшем укреплении налаженного сотрудничества в образовательной и научно-исследовательской сферах. Заместитель министра поблагодарил туркменскую сторону за выбор румынских вузов для направления молодежи на учебу за рубежом. Об этом сообщается на сайте туркменского дипведомства в Бухаресте.

В свою очередь Ч.Рустемова отметила, что Туркменистан придает большое значение использованию международного опыта и достижений в совершенствовании системы образования, подчеркнув эффективный характер взаимодействия Туркменистана и Румынии в этой сфере. Также была выражена благодарность за оказываемую поддержку в образовании туркменских студентов. На основе программы сотрудничества румынская сторона ежегодно выделяет стипендии: на сегодняшний день это 105 стипендий для обучения в вузах для туркменских граждан.

В продолжение разговора было предложено организовать в Румынии открытые уроки о Туркменистане, на которых румынские студенты и школьники знакомились бы с историей, культурой и традициями туркменского народа, отмечает источник.