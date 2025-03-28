В Москве прошла книжная выставка Туркменистана в честь 30-летия нейтралитета

В Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино 26 марта прошла масштабная книжная выставка, организованная Посольством Туркменистана в Российской Федерации, приуроченная к 30-летию нейтрального статуса страны. Мероприятие собрало представителей дипломатического корпуса, деятелей науки и культуры, сообщает МИД Туркменистана.

Центральными экспонатами выставки стали труды Президента Туркменистана и Председателя Халк Маслахаты раскрывающие философию национального нейтралитета.

Участники мероприятия также ознакомились с тематическим видеороликом о юбилее туркменского нейтралитета и обсудили предстоящий международный форум, запланированный на декабрь 2025 года. В знак культурного обмена Библиотеке иностранной литературы были подарены книги Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова .