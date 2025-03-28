В Академии художеств в Ашхабаде открылась выставка Аннагельды Джуманиязова и его учеников

В галерее Государственной академии художеств Туркменистана открылась выставка работ преподавателя академии Аннагельды Джуманиязова и двух его учеников – Мердана Какабаева и Мердана Бабаджанова.

Аннагельды Джуманиязов работает в стиле экспрессионизма, сообщает «Туркменистан: Золотой век». Ему присущ мощный рисунок, который наиболее отчетлив в портретном жанре, например, в картинах «Автопортрет», «Портрет народного художника Туркменистана Аннадурды Алмамедова», «В гостях у художника» и других.

Также кисти художника принадлежат пейзажи и натюрморты.

Ученик А.Джуманиязова — Мердан Какабаев, выпускник Академии, а ныне преподаватель Болдумсазской средней школы Дашогузского велаята. Он пишет в романтическом стиле.

Другой ученик Аннагельды Джуманиязова, работающий в стиле экспрессионизма-реализма – преподаватель Туркменской государственной специализированной художественной школы Мердан Бабаджанов.