Туркменские предприниматели провели успешные торги на внешнем и внутреннем рынках

25 марта на биржевых торгах туркменские предприниматели заключили взаимовыгодные контракты с иностранными и местными партнерами в ключевых отраслях экономики. Общий объем сделок составил 5 344 000,00 манат и 22 200 204,33 долларов США. В ходе торгов предприниматели из Афганистана, Узбекистана и Турции заключили контракт с Государственным концерном «Туркменнебит» на поставку авиакеросина марки «ТС-1», сообщает exchange.gov.tm.

Афганские предприниматели дополнительно подписали соглашение о закупке сжиженного газа. Представители Кыргызстана и Азербайджана договорились о приобретении хлопчатобумажной пряжи и суровой бязи у туркменских производителей. На внутреннем рынке местные предприниматели заключили контракт с министерством текстильной промышленности на поставку хлопчатобумажной пряжи и достигли договоренности с министерством промышленности и строительного производства о поставке газобетонных блоков. Всего в ходе торгов было заключено 9 сделок.