Студенты-химики ашхабадского вуза посетили новый завод «Бахерден»

20 марта студенты химико-технологического факультета Туркменского государственного архитектурно-строительного института во главе с преподавателем кафедры «Химическая технология неорганических веществ» О. Шыхыевой посетили завод по производству керамических декоративных плит и изделий из санфаянса «Бахерден».

Поездка состоялась с целью применения теоретических знаний студентов на практике, сообщается на портале Sanly bilim.

Практиканты ознакомились с новым промышленным предприятием, оснащенным инновационными технологиями.

Используя местное сырье, завод производит продукцию, востребованную на внутреннем и внешнем рынках.

В ходе практики студенты-химики работали в лабораториях завода, применяя современное оборудование для исследований, отмечает источник.

Напомним, торжественное открытие нового завода по производству керамических декоративных плит и изделий из санфаянса «Бахерден» состоялось 12 марта.