Председатель КНР выразил готовность продвигать сотрудничество с Туркменистаном

Отношения Туркменистана и Китая сохраняют устойчивую динамику, постоянно углубляются в различных областях. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в письме на имя Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю праздника Новруз, пишет TDH.

«Имею честь выразить вам искреннюю признательность за ваше поздравительное послание по случаю китайского Нового года по лунному календарю. Пользуясь случаем, позвольте мне от имени правительства Китайской Народной Республики и китайского народа выразить вам, правительству и народу Туркменистана искренние поздравления по случаю наступления праздника Новруз. В настоящее время китайско-туркменские отношения сохраняют устойчивую динамику развития, сотрудничество в рамках совместного строительства «Одного пояса – одного пути» продолжает продвигаться, взаимодействие в различных областях постоянно углубляется», – говорится в сообщении.

Председатель КНР отметил, что уделяет большое внимание развитию китайско-туркменских отношений и готов поддерживать с главой Туркменистана хорошие рабочие отношения, «рука об руку продвигать взаимное сотрудничество во всех сферах, чтобы наполнить новым содержанием строительство Сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана».

Си Цзиньпин также направил поздравительное письмо в адрес Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. В нем он напомнил о визите председателя Халк Маслахаты в Китай в октябре 2023 года для участия в форуме по международному сотрудничеству «Один пояс – один путь».

«Мы с вами тепло побеседовали о традиционной дружбе между Китаем и Туркменистаном, провели углубленный обмен мнениями по вопросам двустороннего партнерства в различных областях и достигли взаимопонимания. Отрадно отметить, что наши договоренности успешно реализованы, и взаимодействие во всех сферах приносит позитивные результаты», – написал Си Цзиньпин.