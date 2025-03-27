Обсуждена возможность применения опыта Латвии в процессе вступления Туркменистана в ВТО

Сегодня в Риге прошли туркмено-латвийские политические консультации. Туркменскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, латвийскую — заместитель госсекретаря, политический директор министерства иностранных дел Латвии Иварс Ласис.

В ходе консультаций стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития сотрудничества между Туркменистаном и Латвией как в двустороннем формате, так и в рамках ЕС. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Особое внимание уделялось развитию торгово-экономического сотрудничества. Было подчёркнуто, что регулярные встречи, бизнес-форумы и выставки, способствуют установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

Стороны рассмотрели возможность задействования опыта Латвии в процессе, связанным с вступлением Туркменистана во Всемирную торговую организацию.

Дипломаты обсудили значимость совершенствования договорно-правовой базы для развития межгосударственных связей и констатировали обоюдную нацеленность на активизацию межпарламентских контактов, отмечает источник.