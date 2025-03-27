Мерген Оразов: «Физическая подготовка игроков оставалась на высоком уровне до конца игры»

25 марта сборная Туркменистана обыграла национальную команду Китайского Тайбэя (2:1) в рамках отбора на Кубок Азии 2027 года.

После матча главный тренер туркменской команды Мерген Оразов отметил физическую подготовку своих игроков. «Мы не сыграли на своем лучшем уровне, но я считаю, что игроки сделали все возможное в своем нынешнем состоянии. Физическая подготовка игроков оставалась на высоком уровне до конца игры, что, я думаю, является хорошим знаком», – приводит слова Оразова издание tsna.com.

По данным источника, автор победного гола в ворота Китайского Тайбэя Язгылыч Гурбанов выразил радость от результата: «Я очень рад набрать 3 очка в первой игре. Это важный старт для нас».