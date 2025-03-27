Лукашенко выразил уверенность в расширении сотрудничества с Туркменистаном

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова с праздником Новруз и выразил уверенность в дальнейшем расширении двусторонних связей, сообщает TDH.

«Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником Навруз, который является символом возрождения природы и нового этапа жизненного пути, веры в лучшее будущее. Уверен, что доброжелательные отношения, сложившиеся между Беларусью и Туркменистаном, будут способствовать дальнейшему расширению двусторонних связей во всех областях на благо народов наших государств», – говорится в сообщении.

Александр Лукашенко пожелал Президенту Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и успешной реализации планов, а жителям Туркменистана – мира и благополучия.