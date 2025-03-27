Два футболиста дебютировали за сборную Туркменистана в отборочном турнире Кубка Азии

25 марта сборная Туркменистана обыграла национальную команду Китайского Тайбэя в рамках отбора на Кубок Азии 2027 года.

Встреча группы «D» прошла в Гаосюне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У хозяев отличился Анж Самуэль (63-я минута). В составе туркменской команды мячи забили Эльман Тагаев (48) и Язгылыч Гурбанов (83).

Для двух футболистов сборной Туркменистана этот матч стал дебютным за национальную команду – в их число вошли форварды «Ахала» Даянч Мередов и Махтымберды Беренов.

Мередов вышел в стартовом составе, отыграл 64 минуты, уступив на поле место Алтымураду Аннадурдыеву. Беренов вышел на замену на 60-й минуте вместо Шаназара Тиркишова.

В следующем туре сборная Туркменистана 10 июня примет команду Таиланда, а тайбэйцы в тот же день сыграют на выезде против сборной Шри-Ланки.